Цивінський: СБУ не знайшла причин для блокування мого призначення в БЕБ

Олександр Цивінський, переможець конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ), заявив, що Служба безпеки України не виявила підстав для його непризначення.

Про це він повідомив у заяві, посилаючись на офіційну відповідь СБУ на його запит.

"Жодного запиту з боку Кабміну щодо моєї кандидатури до СБУ не надходило. Вся перевірка відбувалася виключно за зверненням голови конкурсної комісії Лаури Стефан", — зазначив Цивінський.

За його словами, лист СБУ, на який посилався Кабінет Міністрів, був датований 30 червня — вже після завершення конкурсу та передачі документів до уряду. Цей документ було знищено після його повернення з КМУ, а іншого примірника не існує. Водночас офіційних застережень щодо безпеки від Служби безпеки України не надходило.

Цивінський наголосив, що усі етапи конкурсу пройдено, документи подано, і рішення конкурсної комісії ухвалено одноголосно на його користь. Відтак він закликав Кабінет Міністрів виконати свої зобов’язання та завершити процес призначення.

"Державна інституція, яка має захищати економіку, повинна починатись не з маневрів, а з принципів", — написав Цивінський.

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Нагадаємо:

На засіданні уряд вчергове не затвердив обраного конкурсною комісією з відбору очільника Бюро економічної безпеки (БЕБ) Олександра Цивінського на посаду очільника Бюро.

Раніше повідомлялося, що переможцем у конкурсу на керівника Бюро економічної безпеки став детектив НАБУ Олександр Цивінський.

24 червня конкурсна комісія отримала інформацію від СБУ про рекомендацію провести поліграф стосовно окремих кандидатів, родичі яких, як вказали у СБУ, мають певні зв’язки з РФ, зокрема і Цивінський.

Згодом конкурсна комісія передала прем'єр-міністру Денису Шмигалю подання щодо переможця конкурсу з обрання голови БЕБ Олександра Цивінського.

Та Кабмін не затвердив Олександра Цивінського на посаді керівника Бюро економічної безпеки України.