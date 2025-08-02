Свириденко предана обязательствам перед МВФ, несмотря на невыполнение "маяка"

Первого августа премьер-министр Юлия Свириденко провела разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой, это произошло после невыполнения обязательств по назначению главы БЭБ.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

"Мы продолжаем работать вместе с командой над бюджетом на 2026 год и ищем оптимальные решения для обеспечения финансовой стабильности в условиях войны и продолжения реформ", - отметила Юлия Свириденко по результатам встречи.

Кроме этого, миссию МВФ ожидают в Киеве в конце августа.

"Украинское правительство рассчитывает на дальнейшую поддержку со стороны Фонда и подтверждает приверженность взятым обязательствам", - добавили в сообщении.

Украина в рамках обязательств перед МВФ должна была назначить выбранного конкурсной комиссией главу БЭБ до конца июля, чего страна не выполнила.

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Напомним:

Решение о назначении нового руководителя Бюро экономической безопасности могут принять уже на следующей неделе.

Александр Цивинский, победитель конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности (БЭБ), заявил, что Служба безопасности Украины не обнаружила оснований для его неназначения.

На заседании правительство в очередной раз не утвердило избранного конкурсной комиссией по отбору главы Бюро экономической безопасности (БЭБ) Александра Цывинского на должность главы Бюро.

Ранее сообщалось, что победителем в конкурсе на руководителя Бюро экономической безопасности стал детектив НАБУ Александр Цивинский.

24 июня конкурсная комиссия получила информацию от СБУ о рекомендации провести полиграф в отношении отдельных кандидатов, родственники которых, как указали в СБУ, имеют определенные связи с РФ, в том числе и Цивинский.

Впоследствии конкурсная комиссия передала премьер-министру Денису Шмыгалю представление относительно победителя конкурса по избранию председателя БЭБ Александра Цывинского.

Но Кабмин не утвердил Александра Цывинского на должности руководителя Бюро экономической безопасности Украины.