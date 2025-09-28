У Міненерго прокоментували звільнення очільника "Укренерго"

У Міненерго вперше прокоментували звільнення Зайченка з "Укренерго"

У Міністерстві енергетики заявили, що не отримували повідомленні про звільнення Віталія Зайченка з посади очільника НЕК "Укренерго".

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства енергетики України.

Там зазначили, що станом на 28 вересня не отримували від Наглядової ради НЕК "Укренерго" офіційних документів щодо змін у керівництві оператора системи передачі.

"Міністерство неухильно дотримується всіх принципів корпоративного управління та поважає статус Наглядової ради НЕК "Укренерго" як незалежного органу, який діє в рамках українського законодавства.

Як акціонер компанії, Міністерство енергетики діє виключно в межах закону та в інтересах забезпечення стабільності й енергетичної безпеки країни, що є найвищим пріоритетом у поточних умовах", – додали у повідомленні.

Нагадаємо:

За інформацією джерел ЕП, 26 вересня Наглядова рада звільнила Віталія Зайченка з посади голови "Укренерго".

Це рішення пояснили позицією Нацкомісії цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) та втратою довіри зі сторони Наглядової ради до Зайченка.

Зокрема Наглідова рада повідомляла, що НКЦПФР "виявила процедурні порушення під час попередніх призначень".

Зміни у правлінні, як заявляють у повідомленні, є наслідком багатомісячного корпоративного конфлікту, який поставив під загрозу діяльність та фінансову стабільність "Укренерго".