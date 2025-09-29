НКРЕКП перевірить звільнення керівництва "Укренерго": "рішення виглядають як порушення"

Національна комісія з регулювання енергетики НКРЕКП перевірить законність звільнення голови "Укренерго" та всіх членів правління компанії.

Про це йдеться в заяві НКРЕКП щодо ситуації зі звільненням.

В заяві зазначається, що "Укренерго" зобов’язане повідомляти НКРЕКП про будь-які зміни, що можуть вплинути на його відокремлення та незалежність. Але компанія цього не зробила.

26 вересня наглядова рада "Укренерго" звільнила Віталія Зайченка з посади голови правління, членів правління, та призначила Олексія Брехта тимчасовим виконувачем обов'язки керівника.

Це "створило небезпечний управлінський вакуум у компанії та поставило під сумнів її здатність забезпечувати ефективне керівництво системою передачі".

Зазначається, що Міненерго та НЕК "Укренерго" зобов’язані протягом трьох робочих днів інформувати регулятора про призначення чи звільнення членів правління та надавати відповідні документи. Також "Укренерго" має обов'язок повідомляти НКРЕКП протягом десяти робочих днів з моменту отримання інформації, зокрема, про зміну або намір змінити склад виконавчого органу.

А положення євродирективи 2009/72/ЄС надає право регулятору протягом трьох тижнів висловити заперечення у разі, коли існуватимуть сумніви щодо обґрунтованості передчасного припинення повноважень керівництва.

"НЕК "Укренерго" була зобов’язана ухвалювати зміни в управлінському складі з відкладальною умовою та завчасно інформувати регулятора про їх підстави. Проте, ці вимоги законодавства України та норм ЄС виконані не були.

Раптові кадрові рішення щодо голови та членів правління НЕК "Укренерго" виглядають як порушення правил сертифікації, що потребує додаткового вивчення", – йдеться в повідомленні регулятора.

Також зазначається, що жодні зміни у складі керівництва не можуть ставити під загрозу стійкість та роботу енергосистеми. У зв’язку з цим НКРЕКП найближчим часом розгляне питання про ситуацію з дотриманням вимог законодавства з боку НЕК "Укренерго".

В заяві також йдеться, раптове звільнення керівництва Укренерго може підірвати довіру міжнародних партнерів і створити загрози для імпорту електроенергії.

Нагадаємо:

26 вересня Наглядова рада звільнила Віталія Зайченка з посади голови "Укренерго". Це рішення пояснили позицією Нацкомісії цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) та втратою довіри зі сторони Наглядової ради до Зайченка. Зокрема наглядова рада повідомляла, що НКЦПФР "виявила процедурні порушення під час попередніх призначень".

У Міністерстві енергетики заявили, що не отримували повідомленні про звільнення Віталія Зайченка з посади очільника НЕК "Укренерго"