Наглядова рада "Укренерго" пояснила причини звільнення Зайченка

Віталія Зайченка звільнили з посади голови "Укренерго" через позицію Нацкомісії цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) та втрату довіри зі сторони Наглядової ради.

Про це йдеться у позиції Наглядової ради НЕК "Укренерго", яка є у розпорядженні ЕП.

У повідомленні йдеться, що Наглядова рада "Укренерго" звільнила Зайченка у відповідь на рішення НКЦПФР, яка "виявила процедурні порушення під час попередніх призначень".

Причиною також назвали втрату довіри до Зайченка з боку Наглядової ради внаслідок певних подій, що відбулися протягом останніх тижнів.

Окрім Зайченка були звільнені також усі інші члени правління "з планом поновити їх на посадах якомога швидше", – як йдеться у повідомленні.

У Наглядовій раді також заявили, що до складу правління увійде Юрій Бойко, колишній багаторічний член наглядової ради компанії.

Зміни у правлінні, як заявляють у повідомленні, є наслідком багатомісячного корпоративного конфлікту, який поставив під загрозу діяльність та фінансову стабільність "Укренерго".

"У травні 2025 року акціонер в односторонньому порядку вніс зміни до статуту компанії, змінивши правила призначення керівників. Крім того, зараз запропоновано новий кодекс корпоративного управління, який містить деякі суперечливі моменти.

Ці зміни, внесені без консультацій та з порушенням міжнародних кредитних угод, призвели до продовження технічного дефолту та зупинення реструктуризації боргу, а також надали кредиторам право вимагати негайного погашення кредитів", – йдеться у повідомленні.

За повідомленням, ці проблеми були пом'якшені лише запевненнями Наглядової ради кредиторам про збереження незалежності компанії.

"У червні 2025 року новопризначений генеральний директор Віталій Зайченко загострив конфлікт, запропонувавши склад Правління, що суперечить вказівкам Наглядової ради призначати лише внутрішніх кандидатів", – додали у повідомленні.

Хоча Наглядова рада затвердила внутрішню команду, це рішення було оскаржено з процедурних підстав. 16 вересня 2025 року НКЦПФР постановила, що призначення не мали необхідного рішення комітету, і доручила Наглядовій раді виправити порушення.

Рада збирається поновити членів правління на посаді за винятком Зайченка.

"Наглядова рада наголошує, що незалежність "Укренерго" від політичного втручання є життєво важливою для забезпечення безпечного, професійного та вільного від корупції управління компанією та електроенергетичною системою України.

Будь-яка втрата незалежності підірве фінансову стабільність, поставить під загрозу європейську сертифікацію і, зрештою, послабить енергетичну безпеку України в умовах триваючої російської агресії", – підсумували у повідомленні Наглядової Ради.

Нагадаємо:

Раніше 26 вересня Наглядова рада звільнила Віталія Зайченка з посади голови "Укренерго".

Зайченка обрали новим керівником компанії у червні.

Це сталось після кризи у компанії, коли у вересні 2024 року за не одностайним рішенням наглядової ради НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького було звільнено з посади очільника компанії. В.о. голови правління тоді було призначено Олексія Брехта.

Брехт 26 вересня знову тимчасово очолив "Укренерго".