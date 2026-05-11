Через обстріли є нові знеструмлення у чотирьох областях України

Внаслідок російських обстрілів на ранок зафіксовані нові знеструмлення у чотирьох прифронтових українських регіонах, а через негоду знеструмлені три населені пункти на Полтавщині.

Про це інформує "Укренерго".

Внаслідок російських обстрілів прифронтових українських регіонів – на ранок є нові знеструмлення у Херсонській, Дніпропетровській, Харківській та Сумській областях, повідомляє "Укренерго".

"Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу", – говориться у повідомленні.

Крім того, через несприятливі погодні умови (дощ та пориви вітру) – на ранок були знеструмлені три населені пункти на Полтавщині. Ремонтні бригади обленерго вже займаються відновленням пошкоджених ліній.

Тим часом споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження: 11 травня, станом на 09:30, його рівень був на 7% нижчим, ніж в цей же час попереднього робочого дня – у п'ятницю, 8 травня.

"Причина змін – ясна погода у більшості областей України. Це зумовлює високу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі", – говориться у повідомленні.

10 травня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 9,5% нижчим, ніж максимум попередньої неділі – 3 травня. "Укренерго" пояснює це "встановленням комфортної для споживачів температури повітря в усіх регіонах України".

"Укренерго" просить перенести активне енергоспоживання на період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00 і обмежити користування потужними електроприладами з 18:00 до 22:00.

Нагадаємо:

8 травня внаслідок обстрілів на ранок були зафіксовані нові знеструмлення у Харківській, Сумській, Запорізькій та Чернігівській областях, а на Івано-Франківщині негода знеструмила сім населених пунктів.