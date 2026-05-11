"Укренерго" просить підвищити тарифи на передачу електроенергії: які причини

"Укренерго" звернулося до Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) з пропозицією про підвищення тарифів компанії на передачу електроенергії та диспетчерське (оперативно-технологічне) управління енергосистемою на 2026 рік.

Однією з причин для перегляду чинних тарифів "Укренерго" називає зростання курсів валют.

"Це створює додаткове фінансове навантаження на "Укренерго", зокрема, в контексті виконання передбачених чинним законодавством спеціальних обов'язків перед "зеленою" генерацією, ціна якої фіксується в євро", - розповіли в компанії.

Ще однією причиною у компанії називають перегляд прогнозного балансу об'єднаної енергетичної системи (ОЕС) України до кінця поточного року. Відповідно до нових розрахунків, прогнозний обсяг відпуску електроенергії зменшується на 9,5%, а прогнозний обсяг її передачі – на 5,5%.

"Це прямо впливає на обсяг тарифних надходжень, за рахунок яких мають покриватись інші статті видатків НЕК "Укренерго" як оператора системи передачі", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, як вважають в "Укренерго", лібералізація регулятором прайс-кепів з 1 травня 2026 року збільшує середньозважену ціну електроенергії як базу для розрахунків "Укренерго" з іншими учасниками ринку.

"Сукупність усіх цих факторів вимагає невідкладного реагування", - підсумували в компанії, і нагадали, що її тарифи не стосуються побутових споживачів і їх перегляд не змінить вартість електроенергії для населення.

Нагадаємо:

НКРЕКП у грудні 2025 року затвердила двоетапне підвищення тарифу "Укренерго" на передачу електроенергії на 2026 рік.

На першому етапі, з 1 січня по 31 березня 2026 року, тариф становив 713,68 грн/МВт*год, що на 4% більше тарифу у 2025 році. З 1 квітня і до кінця року тариф підвищувався до 742,91 грн/МВт*год (+8,2%).