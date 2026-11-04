Пишний розповів, коли залишить посаду голови НБУ

Голова Національного банку Андрій Пишний заявив, що не подавав заяви про відставку, а законодавство встановлює семирічний строк повноважень голови НБУ.

Про це він написав у Facebook.

Таким чином він прокоментував "повідомлення в медіа про намагання окремих депутатів внести до порядку денного Верховної Ради України питання звільнення з посади".

"Жодної заяви про відставку я не писав і не подавав. Продовжую виконувати свої обов'язки і не маю наміру залишати посаду під політичним тиском", – говориться у дописі.

Він зауважив, що законодавство встановлює семирічний строк повноважень голови Національного банку та "визначає вичерпні підстави для його дострокового звільнення".

Нагадаємо, що Верховна Рада за поданням президента Володимира Зеленського призначила Пишного на посаду голови НБУ 7 жовтня 2022 рок.

За словами Пишного, такі положення законодавства захищають центральний банк та його керівництво "від мінливої політичної кон'юнктури та тиску, забезпечивши інституційну спроможність та незалежність рішень".

Питання відставки голови НБУ підняли "на тлі тривалого політичного тиску і маніпуляцій", зазначив він.

Пишний запевнив, що поважає право парламенту на контроль та право суспільства ставити запитання та обов'язок посадової особи відповідати за свої рішення.

"Готовий до предметної розмови про результати своєї роботи, зокрема й про складні та непопулярні рішення, які доводилося ухвалювати під час війни. Нам немає за що червоніти і є що сказати", – написав голова НБУ у соцмережі.

"Але незалежність Національного банку не може підпорядковуватися бажанням окремих політиків і не може залежати від того, наскільки рішення НБУ їх влаштовують, незалежно від того, яким би політичним, адміністративним чи медійним впливом вони були наділені", – наголосив Пишний.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський незадоволений головою Національного банку Андрієм Пишним, і питання його відставки вже обговорювалося.

Ексголова наглядової ради "Сенс банку" Шевкі Аджунер під час засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради заявив, що "смотрящого" за "Сенс банком" Василя Веселого призначили у банк за порадою Пишного. Аджунер був головою наглядової ради Ощадбанку за часів керування Пишного.

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) зранку 21 жовтня проводили обшуки у Пишного.

Пишний заявив, що під час обшуків детективи НАБУ не виявили нічого, що могло б свідчити про правопорушення з його боку або службовців НБУ.