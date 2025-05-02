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В уряді хочуть, щоб Рада ратифікувала угоду про надра до 8 травня

Віктор Волокіта — 2 травня, 14:45
В уряді хочуть, щоб Рада ратифікувала угоду про надра до 8 травня
Денис Шмигаль
Фото: Телеграм-канал Шмигаля

Прем'єр Денис Шмигаль сподівається, що Верховна Рада ратифікує підписану зі США угоду про надра до 8 травня.

Таке сподівання він висловив під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

"Ми були б вдячні, якби парламент встиг до 8 травня ратифікувати. Але вам визначатись, коли ратифікація може бути. Уряд просить зробити це настільки оперативно, наскільки це дозволить законодавство", – сказав прем'єр-міністр.

Він нагадав, що текст основної угоди, яку має ратифікувати Рада, вже опубліковано.

Подальші ж "технічні" угоди будуть підписані безпосередньо між українською Агенцією з питань державно-приватного партнерства та американською державною компанією DFC і не потребуватимуть ратифікації.

"Вони в межах цієї міждержавної угоди, яку ми просимо ратифікувати, будуть далі продовженням цієї угоди", - розповів Шмигаль.

"Голосування за ратифікацію угоди по копалинам між США та Україною планують 8 травня", - повідомив у Телеграм нардеп Ярослав Железняк.

Нагадаємо:

1 травня міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США підписали угоду щодо мінералів.

Уряд подав до Верховної Ради для ратифікації угоду між Україною та США про створення Інвестиційного фонду відбудови.

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США

В уряді хочуть, щоб Рада ратифікувала угоду про надра до 8 травня
Рада отримала на ратифікацію угоду зі США про надра
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