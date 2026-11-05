НБУ виступив проти законопроєкту про легалізацію криптовалюти перед другим читанням

НБУ виступив проти законопроєкту про легалізацію крипти

Національний банк України виступив проти ухвалення законопроєкту № 10225-д про врегулювання ринку віртуальних активів перед другим читанням.

Про це йдеться у повідомленні Національного банку.

За повідомленнями, НБУ активно долучався до опрацювання законопроєкту № 10225-д, однак фінальну версію законопроєкту не враховує певних компромісів, на яких наголошував регулятор.

"У межах робочої групи за участю народних депутатів, НКЦПФР, представників ринку, державних органів і міжнародних партнерів вдалося досягти низки важливих компромісів.

Водночас процес опрацювання документа не був достатньо прозорим. Фінальну редакцію законопроєкту, рекомендовану профільним Комітетом Верховної Ради до другого читання, НБУ отримав лише вчора пізно ввечері.

Вона не враховує низки принципових домовленостей, досягнутих під час роботи", – йдеться у повідомленні.

У НБУ зазначили, що заступник голови НБУ Олексій Шабан озвучив зауваження на засіданні Комітету, однак формат обговорення не дав змоги провести повноцінну фахову дискусію.

"Наша принципова позиція: розвиток цього ринку не повинен створювати загроз для монетарного суверенітету, цінової та фінансової стабільності й економічної безпеки України", – додали у НБУ.

Регулятор вказав на три ризики, які вважає не врахованими у законопроєкті:

Неконтрольований допуск іноземних токенів (вихід на український ринок іноземних токенів, які фактично можуть виконувати функції електронних грошей, але не підпадають під відповідне регулювання та нагляд у країнах емісії. Це створює загрози для монетарного суверенітету).

НБУ хоче мати повноваження оцінювати ризики таких іноземних токенів та, за необхідності, обмежувати їх обіг в Україні

Регуляторні прогалини та нерівні вимоги (згідно з позицією НБУ, спрощений допуск іноземних віртуальних активів не повинен дозволяти обходити вимоги, встановлені для аналогічних українських активів).

Згідно із позицією НБУ, правила допуску іноземних активів мають унеможливлювати обхід регуляторних вимог.

Ризики монополізації та корупції під час авторизації (на думку НБУ, окремі положення законопроєкту створюють ризики монополізації ринку та можливих корупційних зловживань під час авторизації його учасників НКЦПФР).

Фінальна редакція законопроєкту не встановлює чіткої кількості операторів торгівельних майданчиків, які зможуть працювати протягом перших п'яти років. Це рішення повністю залишається на розсуд НКЦПФР без належних антиконкурентних запобіжників.

"Національний банк доклав значних зусиль для пошуку компромісів і формування збалансованої моделі регулювання. Однак неврахування принципових зауважень НБУ унеможливлює підтримку законопроєкту № 10225-д у поточній редакції", – йдеться у повідомленні.

У НБУ закликали парламентарів доопрацювати документ із залученням усіх учасників законодавчого процесу та врахувати зауваження регулятора.

Нагадаємо:

У листопаді 2023 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №10225-д про особливості оподаткування операцій з віртуальними активами. Ухвалення цього документу є останнім кроком на шляху до легалізації криптовалют в Україні.

У вересні 2025 року Рада підтримала законопроєкт у першому читанні.

4 листопада цього року Комітет Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав законопроєкт перед другим читанням, яке має відбутись цього ж місяця.