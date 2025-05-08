Рада рассмотрит ратификацию соглашения о недрах: в правительстве сказали, когда может стартовать работа фонда

8 мая Верховная Рада будет голосовать за ратификацию соглашения о недрах с США. Министерство экономики Украины надеется, что голосование будет положительным.

Об этом представители Минэкономики сообщили во время брифинга с журналистами утром 8 мая, передает Суспільне.

По словам министра экономики Украины Юлии Свириденко, соглашение является равноправным между США и Украиной и в соглашении не идет речь ни о каких долгах.

Свириденко также сообщила, что Американско-Украинский инвестиционный фонд восстановления в случае ратификации Верховной Радой в четверг соответствующего межправительственного соглашения, на которое рассчитывают в Кабинете министров, заработает в течение недель.

"Надеемся, что Фонд полноценно заработает в течение нескольких недель", - сказала она, чьи слова цитирует "Интерфакс-Украина".

По ее словам, для запуска фонда нужно доработать на техническом уровне по меньшей мере два соглашения, "которые уже не будут нуждаться ни в подписи со стороны представителей правительства, ни в ратификации Верховной Раде".

"Поэтому нам очень важно, чтобы сегодня парламентарии поддержали это соглашение, чтобы мы смогли работать уже непосредственно над запуском самого фонда", - подчеркнула первая вице-премьер.

Как пояснил заместитель министра - торговый представитель Украины Тарас Качка, первоочередной вклад для того, чтобы фонд стал операционно способным, внесет Международная финансовая корпорация развития США (Development Finance Corporation, DFC).

Свириденко уточнила, что представители правительства с участием американских партнеров уже провели консультации в парламенте с профильными комитетами и рядом фракций, но на четверг запланированы еще встречи с фракцией "Слуги народа" и "Довира".

Как сообщил депутат Ярослав Железняк 7 мая, Верховной Раде официально объявили о заседании парламента 8 мая, в повестку дня которого внесена ратификация соглашения.

"Рада соберется на "экстренное" (на самом деле обычное) заседание: включат в повестку дня и сократят сроки по изменениям по №13256 Бюджетному Кодексу изменения под Соглашение и ратифицируют №0309 Соглашение", - написал он.

Железняк считает, что голосов в сессионном зале "будет больше чем 280".

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Напомним:

1 мая министр экономики Украины Юлия Свириденко и министр финансов США подписали соглашение по минералам.

2 мая правительство подало в Верховную Раду для ратификации соглашение между Украиной и США о создании Инвестиционного фонда восстановления.

В тот же день Премьер Денис Шмыгаль выразил надежду, что Верховная Рада ратифицирует подписанное с США соглашение о недрах до 8 мая.

6 мая Комитет по вопросам международной политики поддержал за основу и в целом ратификацию соглашения о недрах между Украиной и США.

Комитет по вопросам международной политики поддержал за основу и в целом ратификацию соглашения о недрах между Украиной и США.