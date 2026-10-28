Кримінальна відповідальність для "дропів": Рада ухвалила законопроєкт в цілому

Верховна Рада ухвалила в другому читанні й в цілому законопроєкт про кримінальну відповідальність для фізосіб, які за винагороду передають шахраям тощо доступ до реквізитів своїх банківських карток.

Про це повідомляє урядовий портал.

Рада ухвалила ініційований президентом України законопроєкт, який посилює відповідальність за незаконні дії з платіжними інструментами та банківськими рахунками, говориться у повідомленні.

Це так званий закон про "дропів", зазначив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський.

Він наголовив, що закон "допоможе ефективніше протидіяти, зокрема, шахрайським кол-центрам і схемам, через які українці втрачають свої гроші".

"Саме дроп-рахунки є одним із ключових інструментів, які злочинці використовують для переміщення та приховування незаконно отриманих коштів", – пояснив міністр.

Вигівський зауважив, що тепер за такі дії передбачена кримінальна відповідальність. Залежно від характеру правопорушення, це може бути штраф або позбавлення волі.

МВС України та Національна поліція України активно брали участь у напрацюванні цих законодавчих змін, запевнив він.

"У фінансових злочинах важливо не лише встановити, хто організував схему, а й перекрити механізми, які дозволяють їй працювати. Менше можливостей для злочинців – більше захисту для громадян", – додав міністр

Водночас законопроєкт передбачає важливий механізм звільнення від відповідальності, зауважує народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

Якщо людина вперше вчинила правопорушення, передбачене частиною першою нової статті 200-1, вона зможе уникнути кримінальної відповідальності.

Це можливо за умови, що до отримання повідомлення про підозру вона добровільно звернеться до правоохоронців та активно допоможе викрити й припинити злочинну діяльність інших учасників схеми.

"Це важливо, адже організатори шахрайських мереж часто використовують молодь, студентів та соціально вразливих громадян, обіцяючи легкий заробіток за передачу банківської картки", – пояснила Василевська-Смаглюк.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що зміни до Кримінального кодексу передбачають десять років ув'язнення, якщо працювати в шахрайському колцентрі, здавати в оренду приміщення під "офіс", налагоджувати для шахраїв зв'язок тощо.

Раніше за процесуального керівництва органів прокуратури відбувається масштабна спецоперація СБУ та Нацполіції з викриття таких центрів по всій країні: з початку минулого тижня припинено діяльність 94 шахрайських кол-центрів.