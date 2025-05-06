Профильный комитет поддержал ратификацию соглашения о недрах

Комитет по вопросам международной политики поддержал за основу и в целом ратификацию соглашения о недрах между Украиной и США.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Он отметил, что комитет внес предложение добавить в текст законопроекта следующие пункты:

- Любые дополнительные договоренности о создании Фонда восстановления, не могут противоречить этому Соглашению.

- Это соглашение действует на всей территории Украины в рамках международно признанных границ.

По его словам, за проголосовали 11 членов комитета, один воздержался, двое не принимали участия в голосовании.

Железняк отметил, что ратификация в Раде состоится 8 мая.

Напомним:

1 мая министр экономики Украины Юлия Свириденко и министр финансов США подписали соглашение по минералам.

2 мая правительство подало в Верховную Раду для ратификации соглашение между Украиной и США о создании Инвестиционного фонда восстановления.

В тот же день Премьер Денис Шмыгаль выразил надежду, что Верховная Рада ратифицирует подписанное с США соглашение о недрах до 8 мая.