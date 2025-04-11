Новини 11 квітня: зміни в податках, рекордний курс євро, Китай відповів Трампу митами

Про що всі говорили сьогодні?

Про податки. Наповнення державного бюджету України в 2025 році йде за планом, однак в 2026 році лишається невизначеність через розрив у зовнішньому фінансуванні, тому податкова база може бути переглянута.

Про заморожені активи РФ. Клієнти російського підрозділу Citibank почали отримувати виплати за цінними паперами, які були заморожені через санкції ЄС.

Про курс євро. Курс євро підскочить майже на гривню, чим оновивить історичний максимум.

Про мита Китаю. Китай збільшив мита на американські товари до 125% у відповідь на дії Дональда Трампа.

Про Паровозника. Заступник голови КМДА Микола Поворозник пригрозив судом очільнику Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимуру Ткаченку.

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