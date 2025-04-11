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Корупція у Києві: Заступник Кличка погрожує судом очільнику КМВА

Володимир Тунік-Фриз — 11 квітня, 11:18
Корупція у Києві: Заступник Кличка погрожує судом очільнику КМВА
Тимур Ткаченко, очільник КМВА
КМВА

Заступник голови КМДА Микола Поворозник пригрозив судом очільнику Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимуру Ткаченку.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Поворозник написав, що Ткаченку, який звинуватив його у корупції, "доведеться підтверджувати (Ці слова – ЕП) у суді".

"Вітаю те, що знайшов він (Ткаченко) собі нарешті першого заступника. І я зосереджуся виключно на виконанні своїх посадових обовʼязків першого заступника голови КМДА. А щодо якихось "розкрадених мільйонів", то панові Ткаченку доведеться це підтверджувати в суді", – написав Поворозник.

Микола Поворозник працює в структурі Київської міської державної адміністрації з 2001 року. Із січня 2016 року обіймає посаду заступника голови КМДА, із 21 грудня 2017 року – першого заступника голови КМДА.

Нагадаємо:

10 квітня Тимур Ткаченко звільнив Поворозника з посади свого заступника. Він також звинуватив Поворозника у неякісній роботі та створенні несприятливих умов для КМВА.

Окрім цього, Ткаченко звинуватив Поворозника у корупції:

"Пан Поворозник відповідає в КМДА за бюджетну сферу. Понад 100 повідомлень про порушення в закупівлях від БЕБ лише 2024 рік, 8 млрд грн - це до нього. Вкрадені майже 60 млн грн на послугах для тяжкохворих - це до нього.

Тому я офіційно звернусь до правоохоронців. Нехай в установленому порядку визначать: чому не запобіг", – зазначив очільник КМВА.

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КМДА

Корупція у Києві: Заступник Кличка погрожує судом очільнику КМВА
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