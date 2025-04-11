Корупція у Києві: Заступник Кличка погрожує судом очільнику КМВА

Заступник голови КМДА Микола Поворозник пригрозив судом очільнику Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимуру Ткаченку.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Поворозник написав, що Ткаченку, який звинуватив його у корупції, "доведеться підтверджувати (Ці слова – ЕП) у суді".

"Вітаю те, що знайшов він (Ткаченко) собі нарешті першого заступника. І я зосереджуся виключно на виконанні своїх посадових обовʼязків першого заступника голови КМДА. А щодо якихось "розкрадених мільйонів", то панові Ткаченку доведеться це підтверджувати в суді", – написав Поворозник.

Микола Поворозник працює в структурі Київської міської державної адміністрації з 2001 року. Із січня 2016 року обіймає посаду заступника голови КМДА, із 21 грудня 2017 року – першого заступника голови КМДА.

Нагадаємо:

10 квітня Тимур Ткаченко звільнив Поворозника з посади свого заступника. Він також звинуватив Поворозника у неякісній роботі та створенні несприятливих умов для КМВА.

Окрім цього, Ткаченко звинуватив Поворозника у корупції:

"Пан Поворозник відповідає в КМДА за бюджетну сферу. Понад 100 повідомлень про порушення в закупівлях від БЕБ лише 2024 рік, 8 млрд грн - це до нього. Вкрадені майже 60 млн грн на послугах для тяжкохворих - це до нього.

Тому я офіційно звернусь до правоохоронців. Нехай в установленому порядку визначать: чому не запобіг", – зазначив очільник КМВА.