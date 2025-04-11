Гетманцев попередив про проблеми з бюджетом-2026: можуть переглянути податки

Наповнення державного бюджету України в 2025 році йде за планом, однак в 2026 році лишається невизначеність через розрив у зовнішньому фінансуванні, тому податкова база може бути переглянута.

Про заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми впевнені в одержанні понад $38 млрд допомоги від зовнішніх джерел (у 2025 році - ред). Але 2026 рік трішки інший. Там є набагато більше невпевненості, розрив на сьогодні в зовнішньому фінансуванні, який не може бути перекритий за рахунок внутрішніх джерел", - сказав Гетманцев.

За словами голови комітету, в 2025 році податкову базу точно не переглядатимуть.

"Щодо 2026 року будемо намагатися також не переглядати і зробимо все, щоб перекрити за рахунок інших джерел надходження", - зазначив він.

Гетманцев вважає, що перш ніж розглядати підвищення податків, держава має повністю використати потенціал детінізації економіки. Лише в цьому році податкові надходження від детінізації очікуються на рівні $4 млрд проти отриманих торік $2,5 млрд.

Також додаткові резерви можливі через облігації внутрішньої державної позики, зокрема за рахунок високої банківської ліквідності та ресурсів місцевих бюджетів, зазначив очільник фінкомітету Ради.

Крім того, за його словами, важливим джерелом є бюджетна економія. Водночас Гетманцев наголосив, що на початку року багато програм навіть не були затверджені, що свідчить про неефективність та безгосподарність окремих міністерств, згадавши "Національний кешбек".

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Нагадаємо:

З 1 січня 2025 року набрав чинності закон, який передбачає підвищення військового збору з 1,5% до 5%. Для ФОПів третьої групи військовий збір становить 1%.