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Китай підвищує мита для США до 125%

Володимир Тунік-Фриз — 11 квітня, 11:36
Китай підвищує мита для США до 125%
GETTY IMAGES

Китай збільшив мита на американські товари до 125% у відповідь на дії Дональда Трампа.

Про це йдеться у повідомленні Митно-тарифної комісії Державної ради Китаю.

Нові мита вступлять у силу з 12 квітня.

"Запровадження США аномально високих тарифів щодо Китаю є серйозним порушенням міжнародних економічних і торговельних правил, а також порушенням основних економічних законів і здорового глузду, і є виключно односторонньою практикою залякування і примусу.

Зі схвалення Державної ради, починаючи з 12 квітня 2025 року, будуть скориговані заходи тарифів на імпорт", – йдеться у повідомленні китайського регулятора.

Скореговані мита зростуть з 84% до 125%.

Китай такж зазначив, що не звертатиме уваги на майбутні підвищення мит зі сторони США, оскільки наявний сьогодні рівень унеможливлює імопрт чи експорт товарів із США.

США Китай мита Торговельна війна

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