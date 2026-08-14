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Нацбанк показав, яким буде курс валют після вихідних

Семен Рубан — 14 серпня, 16:25
Нацбанк показав, яким буде курс валют після вихідних
Нацбанк показав курс валют на 17 серпня
Фото: Getty Images

У понеділок, 17 серпня, офіційний курс долара до гривні зросте на 2 копійки і становитиме 44,71 грн.

Про це свідчать дані Національного банку (НБУ).

Курс євро також зросте на 16 копійок – до 51,71 грн.

Офіційні курси на п'ятницю 14 серпня встановлено на такому рівні:

  • 1 долар США – 44,71 грн (44,69 грн станом на 14 серпня);
  • 1 євро – 51,71 грн (51,55 грн станом на 14 серпня).

Нагадаємо:

Попередній історичний максимум долара був встановлений 11 червня – 44,97 грн.

Попередній історичний максимум євро був встановлений 16 червня – 52,03 грн.

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