Банки України показали актуальний курс валют на 11 серпня
Банки оновили курси валют на 11 серпня: середній євро становив 52,13 грн, долар – 45,10 грн.
Про це свідчать дані minfin.com.ua.
Середні курси валют у касах банків були такими:
Долар США: 44,60 – 45,10 грн (на 10 серпня: 44,49 – 45,01 грн);
Євро: 51,45 – 52,13 грн (на 10 серпня: 51,37 – 52,05 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
ПриватБанк - 44,45 - 45,05 грн (+10 коп. на купівлю та продаж порівняно з 10 серпня);
Ощадбанк - 44,55 - 45,10 грн (+10 коп.);
Укрсиббанк - 44,55 - 45,10 грн (+10 коп.);
ПУМБ - 44,60 - 45,20 грн (+10 коп.);
Райффайзен - 44,65- 45,10 грн (+10 коп. на купівлю, +15 коп. на продаж).
Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:
ПриватБанк - 51,15 - 52,15 грн (+5 коп. на купівлю та продаж порівняно з 10 серпня);
Ощадбанк - 51,45 - 52,20 грн (+10 коп. на купівлю, +15 коп. на продаж;
Укрсиббанк - 51,35 - 52,25 грн (+15 коп.);
ПУМБ - 51,50 - 52,20 грн (-10 коп.);
Райффайзен - 51,50 - 52,12 грн (-15 коп. на купівлю, +13 коп. на продаж);
Нагадаємо:
Попередній історичний максимум долара був встановлений 11 червня – 44,97 грн.
Внаслідок рекордів у червні курс долара у банках вперше перетнув 45 грн. Долар знову перетнув цю позначку 23 липня.
Попередній історичний максимум євро був встановлений 16 червня – 52,03 грн.