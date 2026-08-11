Банки України показали актуальний курс валют на 11 серпня

Курс валют на 11 серпня в банках України

Банки оновили курси валют на 11 серпня: середній євро становив 52,13 грн, долар – 45,10 грн.

Про це свідчать дані minfin.com.ua.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США: 44,60 – 45,10 грн (на 10 серпня: 44,49 – 45,01 грн);

Євро: 51,45 – 52,13 грн (на 10 серпня: 51,37 – 52,05 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

ПриватБанк - 44,45 - 45,05 грн (+10 коп. на купівлю та продаж порівняно з 10 серпня);

Ощадбанк - 44,55 - 45,10 грн (+10 коп.);

Укрсиббанк - 44,55 - 45,10 грн (+10 коп.);

ПУМБ - 44,60 - 45,20 грн (+10 коп.);

Райффайзен - 44,65- 45,10 грн (+10 коп. на купівлю, +15 коп. на продаж).

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

ПриватБанк - 51,15 - 52,15 грн (+5 коп. на купівлю та продаж порівняно з 10 серпня);

Ощадбанк - 51,45 - 52,20 грн (+10 коп. на купівлю, +15 коп. на продаж;

Укрсиббанк - 51,35 - 52,25 грн (+15 коп.);

ПУМБ - 51,50 - 52,20 грн (-10 коп.);

Райффайзен - 51,50 - 52,12 грн (-15 коп. на купівлю, +13 коп. на продаж);

Нагадаємо:

Попередній історичний максимум долара був встановлений 11 червня – 44,97 грн.

Внаслідок рекордів у червні курс долара у банках вперше перетнув 45 грн. Долар знову перетнув цю позначку 23 липня.

Попередній історичний максимум євро був встановлений 16 червня – 52,03 грн.