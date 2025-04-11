Курс євро від НБУ майже сягнув 47 гривень – історичний рекорд
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Курс євро підскочить майже на гривню, чим оновивить історичний максимум.
Про це свідчать дані Національного банку України.
На 14 квітня 2025 року НБУ встановив курс євро на рівні 46,9153 грн — це на 1,0738 грн більше, ніж напередодні. Попередній рекорд зафіксували 20 вересня 2024 року — 46,2393 грн.
Курс долара навпаки знизився. Він встановлений на рівні 41,3879 грн, що на 1,52 копійки менше.
Нагадаємо:
Станом на 7 квітня, офіційний курс долара до гривні збільшився на 10 копійок, євро - на 52.
Американська валюта, відносно української, подешевшала і 5 квітня в столичних обмінниках її можна було придбати менш ніж за 41 грн.