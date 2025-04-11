Курс євро від НБУ майже сягнув 47 гривень – історичний рекорд

Курс євро підскочить майже на гривню, чим оновивить історичний максимум.

Про це свідчать дані Національного банку України.

На 14 квітня 2025 року НБУ встановив курс євро на рівні 46,9153 грн — це на 1,0738 грн більше, ніж напередодні. Попередній рекорд зафіксували 20 вересня 2024 року — 46,2393 грн.

Курс долара навпаки знизився. Він встановлений на рівні 41,3879 грн, що на 1,52 копійки менше.

Нагадаємо:

Станом на 7 квітня, офіційний курс долара до гривні збільшився на 10 копійок, євро - на 52.

Американська валюта, відносно української, подешевшала і 5 квітня в столичних обмінниках її можна було придбати менш ніж за 41 грн.