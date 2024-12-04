Новини 4 грудня: тимчасовий голова "Нафтогазу", підвищення акцизу на цигарки

Про електроенергію: У четвер 5 грудня графіки відключення світла для побутових споживачів будуть застосовувати з 06:00 до 22:00, для бізнесу - з 05:00 до 23:00.

Про "Нафтогаз": Наглядова рада групи "Нафтогаз" обрала виконувача обов'язків голови правління компанії й погодила початок процесу відбору кандидатів на цю посаду. 7 голосами в. о. голови "Нафтогазу" наглядова рада призначила Романа Чумака. До цього він обіймав посаду фінансового директора компанії.

Про акциз: Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №11090 про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби. З наступного року пачка цигарок зросте десь на 40 гривень.

Про податки: Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №9319, який, зокрема, передбачає скасування збільшення податків "заднім числом" для ФОП.

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