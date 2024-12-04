Рада підвищила акциз на цигарки

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №11090 про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби.

Про це повідомив заступник голови податкового комітету Ярослав Железняк.

За його словами, наступного року пачка цигарок зросте десь на 40 гривень.

"Може більше, бо акцизи цим законом будуть привʼязані до євро і поступово наближатися у своєму обсязі до мінімальних вимог ЄС", - пояснив він.

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