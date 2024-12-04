Новости 4 декабря: временный глава "Нафтогаза", повышение акциза на сигареты

О электроэнергии: В четверг 5 декабря графики отключения света для бытовых потребителей будут применять с 06:00 до 22:00, для бизнеса - с 05:00 до 23:00.

О "Нафтогазе": Наблюдательный совет группы "Нафтогаз" избрал исполняющего обязанности главы правления компании и согласовал начало процесса отбора кандидатов на эту должность. 7 голосами и.о. главы "Нафтогаза" наблюдательный совет назначил Романа Чумака. До этого он занимал должность финансового директора компании.

О акцизе: Верховная Рада приняла в целом законопроект №11090 о повышении акцизного налога на табачные изделия. Со следующего года пачка сигарет вырастет где-то на 40 гривен.

О налогах: Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №9319, который, в частности, предусматривает отмену увеличения налогов "задним числом" для ФЛП.

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