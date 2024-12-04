Рада скасувала збільшення податків для ФОП "заднім числом"

Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №9319, який, зокрема, передбачає скасування збільшення податків "заднім числом" для ФОП.

Про це повідомляє заступник голови податкового комітету Ярослав Железняк.

Законопроєкт стосується оподаткування винагород за гіг-контракти у резидентів "Дія.Сіті". Для резидентів зі статусом стартапу - скасування норми про незастосування пільгової ставки ПДФО 5 % та мінімального ЄСВ до доходів спеціалістів, якщо кількість таких осіб у резидента "Дія.Сіті" становить менше ніж 9 осіб.

Окрім регулювання гіг-контрактів, у документ було внесено низку правок:

Внесено поправку до податкового законопроєкту №11416-д, яка змінює дату запровадження нових податків для ФОПів та юросіб єдиного податку "заднім числом" з 1 жовтня 2024 року на 1 січня 2025 року.

Правка передбачає зниження ставки рентної плати для видобування каоліну.

До кінця війни підприємці не будуть штрафуватись за неподання звітів щодо контрольованих іноземних компаній (КІК).

Нагадаємо:

Податковий комітет підтримав скасування підвищення податків "заднім числом" для ФОП у 2024 році.