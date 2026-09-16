У Раді пообіцяли не оподатковувати посилки з товарами для війська

Товари для потреб безпеки та оборони не підлягатимуть оподаткуванню при пересиланні у міжнародних посилках.

Про це повідомила член комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна.

На засіданні профільного парламентського комітету досягли компромісу щодо оподаткування міжнародних посилок: товари, призначені для цілей безпеки й оборони, будуть залишаться звільненими від ПДВ, розповіла вона.

Компроміс знайшли на засіданні податкового комітету, на якому переглядали рішення щодо проєктів, "бо за цей час було зареєстровано ще чотири альтернативних законопроєкти", зазначила Южаніна.

"Механізм звільнення буде існувати. Перелік таких товарів та порядок затвердить Кабінет Міністрів", – написала Южаніна у Facebook.

Сплачений при отриманні посилки податок повертатимуть покупцю, каже Южаніна.

"Тільки таким чином вдалося зберегти пільгу для товарів, призначених для цілей безпеки та оборони. І це прямо відповідає умовам ратифікованого Верховною Радою Меморандуму з ЄС", – пояснила вона.

За її словами, оподаткування посилок відбудеться, у разі підтримки проєктів, не раніше 1 липня 2027 року та лише через 45 днів з дня, наступного за днем опублікування в газеті "Голос України" рішення уряду про забезпечення можливості запровадження правил дистанційного продажу товарів.

Южаніна зазначила, що проєкти, які стосуються оподаткування вартості товарів у посилках, "стали тригером для великої кількості листів і звернень із закликами підтримати скасування пільги" від асоціацій.

Нагадаємо:

Верховна рада підтримала в першому читанні законопроєкти №16051-1 та №15460 про обкладання ПДВ електронної торгівлі та міжнародних посилок. Посилки вартістю до 150 євро буде нараховуватися ПДВ, від якого вони раніше були звільнені.

Раніше Верховна Рада провалила голосування за правки до законопроєкту №12360, який має внести зміни до Митного кодексу та запровадити податок на додану вартість для посилок із-за кордону вартістю до 150 євро.

Комітет Верховної Ради з питань податків підтримав законопроєкт #15112-1 про скасування пільги у 150 євро на міжнародні посилки.

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україна потребує прийняття закону про оподаткування імпортних посилок вартістю до 150 євро, який є умовою фінансування з боку ЄС та Міжнародного валютного фонду, але існує великий ризик його неприйняття через відсутність підтримки з боку суспільства.