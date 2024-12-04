"Нафтогазу" обрали тимчасового голову правління замість Чернишова

Наглядова рада групи "Нафтогаз" обрала виконувача обов'язків голови правління компанії й погодила початок процесу відбору кандидатів на цю посаду.

Про це повідомляють джерела ЕП.

Так, 7 голосами в. о. голови "Нафтогазу" наглядова рада призначила Романа Чумака. До цього він обіймав посаду фінансового директора компанії.

Крім того, погодили початок процесу відбору нового керівника, який планують завершити до кінця першого кварталу 2025 року.

Нагадаємо:

У 2020-2022 роках Чернишов очолював Міністерство розвитку громад та територій. 4 листопада 2022 року КМУ призначив Чернишова головою правління "Нафтогаз України".

На засіданні 3 грудня Верховна Рада призначила Олексія Чернишова на посаду віцепрем'єр-міністра України – міністра національної єдності України.