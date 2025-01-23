Новини 23 січня: підвищення облікової ставки, прогноз НБУ на 2025 рік, Путін занепокоєний через стан економіки РФ

Про облікову ставку. Правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку на 1 відсотковий пункт – до 14,5%.

Про економіку РФ. Лідер Кремля Володимир Путін все більше непокоїться через проблеми у воєнній економіці Росії, саме тоді, коли Дональд Трамп активно закликає до завершення конфлікту в Україні.

Про прогноз НБУ. Національний банк України погіршив свої очікування щодо індексу споживчих цін у 2025 році: з 6,9% до 8,4%.

Національний банк погіршив оцінку зростання реального ВВП України з 4,3% до 3,6 у 2025 році та з 4,6% до 4% за підсумками 2026 року.

Про "Аерок". ТОВ "Трайдент Геоінвест Україна" з групи BVG Геннадія Буткевича (співвласника АТБ) сплатило 1,89 млрд грн за приватизацію ТОВ "Аерок".

Про верстати для армії Росії. Росії вдалося закупити понад 22 тисячі ЧПК-верстатів, компонентів і витратних матеріалів до них на 18,2 мільярда доларів протягом 2023 та перших семи місяців 2024 року.

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Оборонні компанії шукають ІТ-фахівців. Кого саме і які умови?

За спеціалістів у галузі технологій розгортається серйозна боротьба. Miltech-компанії, які під час війни отримали колосальні фінансові ресурси, шукають ІТ-фахівців і готові платити ринкові зарплати. Щоправда, з певними нюансами.