Економіка України зростатиме повільніше: НБУ погіршив прогноз

Національний банк погіршив оцінку зростання реального ВВП України з 4,3% до 3,6 у 2025 році та з 4,6% до 4% за підсумками 2026 року.

Про це йдеться у пресрелізі НБУ.

"Ураховуючи безпекові ризики та складну ситуацію на ринку праці, НБУ знизив прогноз зростання реального ВВП на 2025 рік – до 3,6%", - йдеться у повідомленні.

За оцінками НБУ, у 2024 році реальний ВВП України зріс на 3,4%, що менше за жовтневий прогноз НБУ. Темпи економічного зростання сповільнилися порівняно з 2023 роком.

Водночас базовий сценарій прогнозу НБУ, як і раніше, передбачає поступове повернення економіки до нормальних умов функціонування. Відповідно у 2026–2027 роках очікується помірне пришвидшення економічного зростання – до близько 4%.

З одного боку, наслідки війни, що позначилися на дефіциті робочої сили та нестачі виробничого капіталу, і надалі обмежуватимуть економіку.

З іншого, – відновленню сприятимуть інвестиції в енергетичні та виробничі потужності, збереження доволі м’якої фіскальної політики та зростання приватного споживання на тлі збільшення доходів населення.