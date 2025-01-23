Нацбанк підвищив облікову ставку до 14,5% для стримування інфляції
Правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку на 1 відсотковий пункт – до 14,5%.
Про це йдеться у повідомленні регулятора.
"Для підтримання стійкості валютного ринку, збереження контрольованості очікувань та поступового приведення інфляції до цілі 5% на горизонті політики Правління НБУ вирішило підвищити облікову ставку на 1 в. п. до 14,5%", - йдеться у повідомленні.
Це рішення спрямовується на підтримання стійкості валютного ринку, збереження інфляційних очікувань під контролем, розворот інфляційного тренду та поступове сповільнення інфляції до цілі 5%.
Разом з обліковою ставкою на 1 в. п. підвищуються ставки за депозитними сертифікатами овернайт, тримісячними депозитними сертифікатами та кредитами рефінансування – до 14,5%, 17,0% та 17,5% відповідно.
НБУ, ймовірно, продовжить посилення процентної політики на найближчих засіданнях Правління з питань монетарної політики в разі збереження ознак стійкості інфляційного тиску та загрози розбалансування інфляційних очікувань.