Оборонні компанії шукають ІТ-фахівців. Кого саме і які умови?

За спеціалістів у галузі технологій розгортається серйозна боротьба. Miltech-компанії, які під час війни отримали колосальні фінансові ресурси, шукають ІТ-фахівців і готові платити ринкові зарплати. Щоправда, з певними нюансами.

Хоча війна приносить руйнування, сльози та біль, проте вона створює можливості, які в мирний час здавалися неможливими. Наприклад, в Україні сформувалася нова галузь оборонних технологій.

Десятки ентузіастів, які у 2022 році створювали перші продукти, за два роки зросли до масштабів повноцінних компаній і стали новими гравцями на ринку талантів, наймаючи найкращих фахівців.

Ринок праці в українському IT наразі переживає не найкращі часи. Через скорочення кількості нових проєктів знайти роботу стало значно складніше. У той самий час miltech-компанії демонструють протилежну динаміку: кількість вакансій у цій галузі зростає з кожним місяцем.

Інженери, розробники, конструктори все частіше звертають погляд на miltech. Хоча потрапити в такі компанії не просто: часто кандидатам практично нічого про них не відомо до підписання договору, а вимоги до них виходять за рамки того, до чого звикли айтівці.

Нова галузь уже відчуває значний брак кадрів, особливо інженерів, які вміють працювати із "залізом". Таких фахівців в Україні одиниці, і за них компанії готові вести справжню війну, переманюючи їх одне в одного.

У 2024 році miltech-ринок впевнено заявив про себе. Новий для України тип технологічного бізнесу почав конкурувати за кадри, доводячи, що оборонні технології стають невід’ємною частиною майбутнього економіки й ринку праці.

Галузь, що зростає шаленими темпами

Зародження defence-індустрії в Україні значною мірою починалося як приватні ініціативи, де кінцевими користувачами часто ставали родичі чи друзі розробників, які перебувають у війську. Бажання допомогти знаннями та експертизою штовхало айтівців створювати власні проєкти та стартапи. Однак нескінченний потік запитів та потреб неможливо було задовольняти силами невеликих груп інженерів.

За майже три роки великої війни більшість таких ініціатив трансформувалися у повноцінний бізнес. Компанії отримують великі державні контракти й залучають інвестиції, а в Україні сформувалися цілі ринки – від виробництва безпілотників (БпЛА) до систем радіоелектронної боротьби (РЕБ) і наземних роботизованих комплексів (НРК).

Для розуміння масштабу, лише у 2024 році виробничі потужності українських компаній досягли 4 млн дронів різних типів, заявив президент Володимир Зеленський. Це стало можливим завдяки "квантовому стрибку" держави від сприйняття DJI Mavic як "весільного дрона" до щомісячного розподілення 2,5 млрд грн між бригадами ЗСУ для закупівлі безпілотників.

Наприклад, Держспецзв’язку, який із 2022 року отримав можливість закуповувати безпілотники за спрощеною процедурою, у наступні роки оперував бюджетами закупівель у розмірі близько 45 млрд грн тільки на закупівлю БпЛА.

Аби впорядкувати хаотичні ініціативи у сфері оборони, у квітні 2023 року створили платформу Brave1. Вона стала майданчиком для співпраці miltech компаній, держави та військових. Станом на зараз у кластері зареєстровано понад 3300 розробок від більш ніж 1500 виробників. Це переважно БпЛА (850+ розробок), НРК (300+) та засоби РЕБ (240).

Понад 400 з них отримали грантову підтримку від держави. У бюджеті на 2025 рік передбачено майже 3 млрд грн на гранти через Brave1 – удвічі більше, ніж у 2024 році.

Окрім державного фінансування та волонтерських внесків, український miltech почав привертати увагу венчурного ринку. Хоча масштаби фінансування ще далекі від американських, динаміка показує значний прогрес. За даними KSE Institute та Brave1, у 2023 році українські оборонні стартапи залучили до 5 млн дол. інвестицій, а у 2024 році ця сума могла зрости до 50 млн дол.

Починаючи з 2023 року кількість вакансій серед українських miltech-компаній постійно зростає. Згідно з даними DOU, у 2024 році вона збільшилася на 56%.

"Зараз на DOU розміщено 270 вакансій від понад 40 оборонних компаній. З цікавого – ми бачимо, як defence-tech починає активно шукати HR-ів, рекрутерів, піарників, проджект-менеджерів тощо. Індустрія розвивається, процеси налагоджуються", – зазначає операційна директорка DOU Владислава Зацаринна.

Активне зростання кількості вакансій в українській defence-індустрії припало на кінець літа 2023 року, каже Марічка Чабан, керівниця рекрутингу в Everstar – компанії, що спеціалізується на наймі для miltech-сфери. Саме тоді багато команд визначилися зі своїм напрямком роботи, що створило попит на конкретних фахівців.

Потрібні всі і навіть трохи більше

Загалом пошук кандидатів у miltech-компаніях можна розділити на три основні напрями: команда розробки, виробництво та офісні позиції.

"Команда hardware-розробки, наприклад, у сферах РЕБ чи БпЛА, зазвичай складається з hardware-інженерів, електронних інженерів, конструкторів деталей із пластику та металу, а також антенних і радіочастотних фахівців", – розповідає Чабан.

У Everstar зазначають, що раніше вузькопрофільні фахівці здебільшого працювали на міжнародні компанії, тому попит на них зараз надзвичайно високий. До складу команд розробки також входять software-інженери, які займаються embedded-системами, обробкою даних та штучним інтелектом.

Варто зазначити, що на вакансії у напрямку software відгукується набагато більше кандидатів, ніж на нішеві спеціальності. Наприклад, знайти Python-інженера зі знаннями у сфері ШІ значно простіше, оскільки таких спеціалістів у IT-сфері достатньо.

Іноді трапляються випадки, коли менеджери software-проєктів змінюють напрямок і переходять до роботи з "залізом". "Було кілька успішних кейсів, коли проєктні менеджери з IT-компаній переходили до роботи над hardware-продуктами. Для них це було складніше, ніж для фахівців із відповідним досвідом, але такі переходи завершувалися успішно як у процесі найму, так і в подальшій ефективній роботі цих спеціалістів", – додає Чабан.

Щодо нетехнічних спеціалістів, ключовими є ті, хто забезпечує стабільну операційну роботу компанії та реалізацію стратегічних проєктів. "Серед офісних позицій у miltech-секторі найбільшим попитом користуються менеджери з продажу, проєктні менеджери, спеціалісти із закупівель, фахівці з підтримки клієнтів і навіть бухгалтери", – зазначає рекрутерка компанії TAF Drones Ганна Желяскова.

TAF Drones на сьогодні є одним із найбільших приватних виробників FPV-дронів. У вересні 2024 року компанія досягла показника у 40 тис безпілотників на місяць. А у 2025 році планує зробити ставку на більш технологічні рішення, серед яких – розробка системи з FPV та розвідувального дрона, а також створення власного програмного забезпечення для віддаленого контролю.

Зрештою перехід до інноваційних рішень потребує значних інвестицій у дослідження та розробки (R&D). Це, своєю чергою, спонукає компанії залучати висококваліфікованих фахівців, а також створювати інфраструктуру для впровадження інновацій. У miltech-секторі інвестиції в R&D є критично важливими для створення конкурентоспроможних продуктів.

Дефіцит кадрів, жодного ремоуту та співбесіди наосліп

Ринок талантів у сфері українських miltech-компаній сьогодні нагадує ІТ-індустрію 2021 року. Через гостру нестачу фахівців у певних напрямках компанії готові пропонувати вищі зарплати або навіть переманювати спеціалістів у конкурентів.

Основна причина дефіциту кадрів – специфіка miltech-компаній, більшість з яких орієнтовані на hardware. Історично в Україні IT-компанії, що працюють із "залізом", ніколи не займали лідерських позицій, а ринок таких фахівців фактично не сформувався. Навіть попри велику кількість айтівців, не всі вони можуть працювати у сфері оборонних технологій.

"У miltech айтівці взаємодіють не лише з кодом, але й із фізичними пристроями. Часто доводиться створювати плати з нуля та інтегрувати їх у пристрій так, щоб забезпечити коректну взаємодію всіх компонентів. Умовний Java-розробник у цьому не допоможе. Інженери, які розробляють радіотехнічні пристрої з нуля, – це рідкісні фахівці, і залучати їх значно складніше, ніж звичайних програмістів", – пояснює CEO та засновник IT-рекрутингової компанії ITExpert Стас Шахов.

Читайте також: Cвіт hardware-IT: які компанії з України виробляють високотехнологічні продукти

Крім того, і самі компанії мають низку вимог до кандидатів, які часто ускладнюють процес найму. Однією з головних є обов’язкова робота в Україні та в офісі.

"До війни багато фахівців виїхали за кордон, і лише частина повернулася. Залучати таких спеціалістів до miltech складно через безпекові ризики: компанії не можуть наймати працівників, які перебувають за межами країни, а кандидати проходять ретельну перевірку, включно з поліграфом, що обмежує доступний кадровий резерв", – каже HR-менеджерка компанії TAF Drones Світлана Шагакова.

Втім, навіть ті, хто шукає роботу в miltech, не завжди готові працювати в офісі. За словами співрозмовників ЕП серед компаній та рекрутингових агентств, часто причиною відмови кандидатів є той факт, що робота з дому взагалі не передбачена. Шахов з ITExpert пояснює, що для більшості IT-фахівців офіс – це анахронізм, а для miltech це об’єктивна необхідність через роботу з фізичними пристроями. Це значно звужує пул кандидатів.

Також робота в технологічних оборонних компаніях під час війни вимагає специфічних навичок. "Кандидати мають розуміти специфіку військових завдань, наприклад, як обробляти дані з дронів чи сенсорних систем, знати, чим відрізняються різні типи безпілотників. Це важливо незалежно від того, чи людина працює інженером, чи аналітиком," – зазначає керівниця з рекрутингу компанії YouScan Дана Кондревич.

Ще однією складністю є питання безпеки та обмеженої інформації. Часто айтівці в процесі найму взагалі нічого не знають про компанію, а деталі дізнаються лише на фінальному етапі перед підписанням контракту. За словами Кондревич трапляються випадки, коли рекрутер навіть не може назвати сферу, в якій пропонується роботу. Це, вочевидь, значно ускладнює процес найму.

На завершення, фахівцям, які планують перейти в miltech-компанії, варто бути готовими до того, що звичних для IT-сфери бенефітів може не бути. Ба більше, внутрішні процеси в таких командах часто кардинально відрізняються від тих, до яких звикли айтівці.

"Навіть IT-компанії оборонної сфери зазвичай не мають ресурсів, щоб зрівнятися з іншими бізнесами у питаннях комунікації чи додаткових переваг. Вони можуть здаватися суворішими і навряд чи пропонуватимуть 4-денний робочий тиждень, саббатікали (тривала відпустка) чи смузі під час перерв," – додає Шахов.

Зарплати та перспективи

Через питання безпеки комплексно дослідити рівень зарплат у miltech складно, адже відкритої інформації майже немає. Проте компанії та рекрутингові агентства запевняють, що для більшості вакансій пропонуються ринкові винагороди, порівнянні з ІТ-сектором.

За даними IT Research Ukraine 2024, медіанна зарплата ІТ-спеціаліста в Україні у 2024 році становила 2590 дол. Водночас рівень оплати в miltech, як і в ІТ, залежить від спеціалізації: технічні та нетехнічні ролі мають різну вартість на ринку.

"Miltech-сектор зараз перебуває на піку розвитку, що робить його привабливим для фахівців із різних сфер. Зокрема, спостерігається тенденція до збільшення переходів з IT у miltech через бажання фахівців працювати у високотехнологічних компаніях, які впливають на майбутнє оборонної сфери", – зазначають в TAF Drones.

Крім звичайної фінансової винагороди, для частини спеціалістів додатковою мотивацією потрапити до miltech-компанії є можливість отримати бронювання. "Велика частина кандидатів розглядає роботу в miltech лише як спосіб отримати бронювання від мобілізації. Хоча це не є критично негативним фактором, він не завжди відповідає цілям компанії," – розповідає Шагакова з TAF Drones.

Загалом найм в miltech починає все більше нагадувати часи активного розквіту українського ІТ, коли дефіцит кадрів штовхав компанії до нестандартних рішень, серед яких і співпраця з університетами.

"Ми вже спілкуємося з компаніями щодо того, що в найближчому майбутньому спеціалістів у деяких сферах може просто забракнути. Тому вже зараз важливо розпочати співпрацю з університетами. Швидких результатів це не принесе, але в довгостроковій перспективі точно матиме позитивний вплив", – зазначає головна бренд-менеджерка Everstar Мар’яна Андрусяк.

У 2025 році очікується подальше зростання кількості вакансій у miltech-секторі, оскільки галузь продовжує активно розвиватися, відповідаючи на виклики війни. За прогнозами Кондревич із YouScan, крім уже сформованих великих компаній, зростатиме також кількість стартапів в оборонній сфері.

Серед найбільш затребуваних фахівців будуть hardware-інженери, спеціалісти з кібербезпеки та аналітики. Водночас не втратять актуальності вакансії у software-напрямку та для офісного персоналу.