Новости 23 января: повышение учетной ставки, прогноз НБУ на 2025 год, Путин обеспокоен состоянием экономики РФ

О lifecell. Стоимость тарифов третьего по количеству абонентов оператора lifecell поднимется в феврале 2025 года.

О азартных играх. В среднем за январь-ноябрь 2024 года каждый месяц украинцы на пополнение игровых счетов онлайн-казино и беттинговых компаний затрачивали 12,7 млрд грн (в декабре - 19,4 млрд грн).

О Onlyfans. Граждане Украины подали 451 декларацию о доходах, полученных от деятельности на платформе OnlyFans.

О Дубинском. НАБУ и САП разоблачили на Днепропетровщине 4 человек, которые создали организованную преступную группу и завладели более 129 млн грн, выделенными на восстановление критической инфраструктуры области.

О угрозе Трампа РФ. Дональд Трамп заявил, что введет высокие налоги, санкции и пошлины на все, что Россия продает США, если лидер РФ Путин не заключит мирное соглашение с Украиной.

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Оборонные компании ищут ИТ-специалистов. Кого именно и какие условия?

За специалистов в области технологий разворачивается серьезная борьба. Miltech-компании, которые во время войны получили колоссальные финансовые ресурсы, ищут ИТ-специалистов и готовы платить рыночные зарплаты. Правда, с определенными нюансами.