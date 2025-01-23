Співвласник АТБ заплатив 1,9 мільярда за "Аерок", який належав росіянину

ТОВ "Трайдент Геоінвест Україна" з групи BVG Геннадія Буткевича (співвласника АТБ) сплатило 1,89 млрд грн за приватизацію ТОВ "Аерок".

Про це повідомив Фонд державного майна.

Фонд державного майна 19 грудня провів аукціон з продажу державної частки розміром 100% статутного капіталу ТОВ "Аерок", яке раніше належало росіянам.

Переможцем стало ТОВ "Трайдент Геоінвест Україна".

"Сьогодні надійшли кошти за цей об’єкт", – розказала в.о. голови ФДМУ Іванна Смачило.

Приватизація ТОВ "Аерок" – третій успішний онлайн-аукціон у межах великої приватизації. Раніше держава продала готель "Україна" за 2,5 млрд грн і Об'єднану гірничо-хімічну компанію за 3,9 млрд грн.

Зазначається, що "Трайдент Геоінвест Україна" має зберегти основний вид діяльності компанії, виплатити борги перед працівниками та бюджетом і не допустити скорочень протягом пів року. Загальна сума боргів становить 110,8 млн грн.

ТОВ "Аерок" – один із провідних виробників газобетонних виробів в Україні. Завод має виробничі потужності у Київській та Львівській областях.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів дозволив Фонду державного майна продати активи підприємств з виробництва газобетону "Аерок", конфісковані у 2022 році у росіянина Андрія Молчанова.