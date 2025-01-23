Путін все більше непокоїться станом економіки РФ на тлі війни – Reuters

Лідер Кремля Володимир Путін все більше непокоїться через проблеми у воєнній економіці Росії, саме тоді, коли Дональд Трамп активно закликає до завершення конфлікту в Україні.

Про це повідомили п'ять джерел, знайомих із ситуацією, агентству Reuters.

Російська економіка, яка базується на експорті нафти, газу та корисних копалин, демонструвала стійке зростання протягом останніх двох років, попри численні раунди західних санкцій, введених після вторгнення в Україну у 2022 році.

Однак внутрішня економічна діяльність останнім часом постраждала через дефіцит робочої сили та високі процентні ставки, запроваджені для стримування інфляції, яка посилилася на тлі рекордних військових витрат.

Це спричинило думку серед частини російської еліти, що бажано шукати шляхи для переговорного врегулювання війни, повідомили два джерела, знайомі з настроями в Кремлі.

Дональд Трамп пообіцяв швидко вирішити війну в Україні. Цього тижня він заявив, що нові санкції та тарифи проти Росії ймовірні, якщо Путін не піде на переговори, додавши, що російська економіка "на шляху до великих проблем".

Путін заявляв, що Росія може воювати стільки, скільки буде потрібно, і що Москва ніколи не поступиться інтересами перед іншою державою.

Проте, лідер РФ також визнає тиск, який війна чинить на економіку, повідомило джерело, вказуючи на "дуже серйозні проблеми", такі як вплив високих процентних ставок на цивільний бізнес і промисловість.

Росія цього року підвищила витрати на оборону до рекордного для пострадянського періоду рівня — 6,3% ВВП, що становить третину бюджетних витрат. Ці витрати спричинили інфляцію.

Незадоволення Путіна було очевидним на зустрічі в Кремлі з бізнес-лідерами ввечері 16 грудня, де він дорікав високопосадовцям економічного блоку, згідно з даними двох джерел.

Одне з джерел розповіло, що Путін був явно незадоволений, коли дізнався, що приватні інвестиції скорочуються через високу вартість кредитів.

Нагадаємо:

Дональд Трамп заявив, що запровадить високі податки, санкції та мита на все, що Росія продає США, якщо лідер РФ Путін не укладе мирну угоду з Україною.

Росія завершила 2024 рік із рекордним за останні роки бюджетним дефіцитом, який становив 3,5 трлн рублів.