Нацбанк погіршив прогноз інфляції на 2025 рік
Національний банк України погіршив свої очікування щодо індексу споживчих цін у 2025 році: з 6,9% до 8,4%.
Про це йдеться у пресрелізі НБУ.
"Завдяки вичерпанню тимчасових чинників цінового тиску та заходам процентної й валютно-курсової політики НБУ інфляція сповільниться до 8,4% у 2025 році та до цілі 5% – у 2026 році", - йдеться у повідомленні.
В інфляційному звіті за жовтень 2024 року регулятор раніше прогнозував 6,9% інфляції за підсумками 2025 року.
Так, за 2024 рік інфляція сягнула 12%, що на 2,3% більше, ніж прогнозував Нацбанк раніше.
Як пояснює регулятор, високі темпи зростання споживчих цін значною мірою визначалися тимчасовими чинниками, передусім пов’язаними з ефектами гірших минулорічних урожаїв.
Водночас посилювався й фундаментальний ціновий тиск. Про це свідчить подальше пришвидшення базової інфляції (до 10,7% р/р у грудні), зокрема через стрімке зростання цін на послуги (12,5% р/р у грудні).
Така цінова динаміка зумовлювалася збільшенням витрат бізнесу на сировину, матеріали й електроенергію, а також підвищенням зарплат на тлі збереження дефіциту кадрів.
Водночас в останні місяці певною мірою зростання цін стримувалося зміцненням курсу гривні до євро, що має значення для українського імпорту.