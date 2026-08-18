Новини 18 серпня: кібератака на АРМА

Про кібератаку: Сервери Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) 18 серпня зазнали атаки за кілька днів до завершення прийому заявок на управління активами IDS Ukraine (бренди "Моршинська" та "Миргородська").

Про атаки росіян: росіяни поцілили у розподільчий центр у Броварах, який обслуговує магазини EVA та інтернет-магазин EVA.UA, але обішлося без жертв.

Унаслідок атаки ворога 18 сепрня частина приміщень заводу "Київгума" зазнала пошкоджень.

Про Китай і Близький схід: китайські державні судноплавні компанії COSCO Shipping Energy Transportation і China Merchants Energy Shipping із кінця липня перестали направляти нафтові танкери через Ормузьку та Баб-ель-Мандебську протоки через безпекові ризики на Близькому Сході.

Про Ормуз: президент США Дональд Трамп заявив, що жодних переговорів з Іраном наразі не триває та не планується, натомість морська блокада Ормузської протоки триватиме.

Про ПриватБанк: ввечері 18 серпня у роботі сервісів ПриватБанку стався технічний збій, внаслідок чого користувачі не могли проводити оплату карткою.

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