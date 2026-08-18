Росіяни поцілили у розподільчий центр, який обслуговує магазини EVA

Росіяни поцілили у розподільчий центр у Броварах, який обслуговує магазини EVA та інтернет-магазин EVA.UA, але обішлося без жертв.

Про це повідомили у компанії EVA.

"Вранці внаслідок російської атаки сталося влучання в наш розподільчий центр у Броварах, який обслуговує магазини EVA та інтернет-магазин EVA.UA", – говориться на Фейсбук-сторінці EVA.

"За інформацією, яку маємо зараз, люди не постраждали. Рятувальники продовжують гасити пожежу. Дякуємо їм за роботу", – зазначили у компанії.

Точно оцінити масштаби пошкоджень наразі неможливо. Імовірно, постраждали як склад EVA.UA, так і склад, з якого товари надходять до наших магазинів, говориться у повідомленні.

"Через це деяких товарів може тимчасово не бути у частині магазинів, а виконання окремих інтернет-замовлень може затриматися. Ми вже працюємо над тим, щоб зменшити можливі незручності", – попередили у EVA.

Нагадаємо:

У ніч на 5 серпня російські окупанти атакували логістичні та виробничі потужності "Епіцентру" в Києві й Калинівці, у результаті чого загинув працівник компанії, ще троє дістали поранення. Були пошкоджені логістичний центр NOVUS і два розподільчі центри "Сільпо". Загинули шестеро працівників.

Також росіяни повністю знищили логістичний склад Intertop Ukraine, склад із товарами Puma, складські приміщення логістичного партнера Bosch Ukraine. За попередньою інформацією, уся продукція Bosch, яка перебувала на складі, знищена.

У Rozetka зазначили, що прямі збитки Rozetka внаслідок російських атак сягають мільярдів гривень і є найбільшими за всю історію компанії.

Російські загарбники знищили складських приміщень українського бізнесу на понад 400 тисяч квадратних метрів, що еквівалентно 56-м футбольним полям.