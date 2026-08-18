Китай виводить нафтові танкери з небезпечних маршрутів Близького Сходу

Китайські державні судноплавні компанії COSCO Shipping Energy Transportation і China Merchants Energy Shipping із кінця липня перестали направляти нафтові танкери через Ормузьку та Баб-ель-Мандебську протоки через безпекові ризики на Близькому Сході.

Про це пише Reuters.

До початку війни з Іраном два перевізники, які разом контролюють понад 100 супертанкерів VLCC місткістю близько 2 млн барелів кожен, забезпечували приблизно половину китайського імпорту нафти з Близького Сходу.

За словами джерел Reuters, рішення уникати обох проток було ухвалене після комунікації компаній із центральною владою Китаю. CMES ще наприкінці липня публічно повідомила інвесторам, що її судна поки не входитимуть до Ормузької протоки.

Натомість китайські танкери забирають нафту за межами Перської затоки, зокрема через перевалку з судна на судно поблизу Фуджейри в ОАЕ та оманських портів. За даними Kpler, обсяги таких операцій за участі китайських і гонконзьких суден у червні та липні перевищили 600 тис. барелів на добу.

У липні чотири супертанкери COSCO та один танкер CMES завантажили нафту через такі перевалки поблизу Фуджейри. Із серпня до середини вересня за межами затоки мають завантажитися ще близько двох десятків суден двох компаній.

Перенаправлення суден збільшує тривалість рейсів, але водночас різко підвищило доходи перевізників. За словами одного зі співрозмовників Reuters, ставка на маршруті Оман–Китай минулого тижня становила близько $140 тис. на добу, а маржа на один танкер — близько $110 тис. на добу проти $30–40 тис. до початку війни.

Ормузька протока залишається переважно закритою після зриву тимчасової домовленості між США та Іраном, тоді як хусити 20 липня оголосили морське ембарго проти Саудівської Аравії, посиливши ризики й у Баб-ель-Мандебській протоці.

Нагадаємо:

6 серпня судноплавство через Баб-ель-Мандебську протоку скоротилося до мінімуму через атаки хуситів.

14 серпня ЕП писала, що 62% танкерів із нафтою та нафтопродуктами проходили Ормузьку протоку з вимкненими транспондерами.