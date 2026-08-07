США переглядають доступ китайських компаній до чипів Nvidia

Одне з ключових американських відомств переглядає механізми, за якими китайські компанії, що працюють у сфері штучного інтелекту, отримують та використовують чіпи Nvidia Corp. за кордоном.

Про це повідомляє Bloomberg.

Це відбувається на тлі низки технологічних проривів, які продемонстрували їхню здатність використовувати найсучасніше обладнання попри обмеження Вашингтона на поставки до цієї азіатської країни.

За інформацією джерел Bloomberg урядовий підрозділ США, що зазвичай розслідує порушення експортного контролю над мікросхемами, більш систематично вивчає легальні шляхи, через які китайські компанії отримують доступ до сучасних процесорів.

Мова зокрема про оренду обчислювальних потужностей, розташованих в інших країнах.

Ця перевірка проводиться на тлі низки вражаючих презентацій китайських компаній, що займаються штучним інтелектом, які пожвавили дискусію у Вашингтоні щодо ефективності контролю за продажами Nvidia до цієї країни, що діє з 2022 року.

Минулого місяця компанія Moonshot AI випустила свою модель Kimi K3, яка в тестах на продуктивність показала результати, майже не поступаючись новітнім розробкам американських конкурентів — Anthropic PBC та OpenAI.

Високопоставлений чиновник Білого дому у дописі в соціальних мережах звинуватив компанію в незаконному придбанні найкращого обладнання Nvidia — та у дистанційному доступі до цих самих мікросхем через неназвану сторону в Таїланді.

Нагадаємо:

Компанія Nvidia веде переговори щодо надання OpenAI фінансових гарантій на суму приблизно 250 млрд доларів у рамках масштабного проєкту центру обробки даних.