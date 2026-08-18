Переговори з Іраном не заплановані, але Ормуз відкритий – Трамп

Трамп оголосив Ормуз відкритим, але зазначив, що морська блокада триває

Президент США Дональд Трамп заявив, що жодних переговорів з Іраном наразі не триває та не планується, натомість морська блокада Ормузської протоки триватиме.

Про це Трамп повідомив у Truth Social.

"Наразі не ведуться і не заплановані жодні переговори чи бесіди з Ісламською Республікою Іран.

Морська блокада залишається в силі. Протока Ормуз відкрита та функціонує. Усі підводні міни було вилучено або підірвано", – написав Трамп.

Наприкінці посту президент США подякував за цікавість до цього питання.

Нагадаємо:

17 серпня сплинув 60-денний термін для укладення детальної мирної угоди, передбачений рамковою домовленістю між США та Іраном від червня 2026 року.

У понеділок президент США Дональд Трамп закликав Іран підняти "білий прапор" і припинити конфлікт зі Сполученими Штатами.