Переговори з Іраном не заплановані, але Ормуз відкритий – Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що жодних переговорів з Іраном наразі не триває та не планується, натомість морська блокада Ормузської протоки триватиме.
Про це Трамп повідомив у Truth Social.
"Наразі не ведуться і не заплановані жодні переговори чи бесіди з Ісламською Республікою Іран.
Морська блокада залишається в силі. Протока Ормуз відкрита та функціонує. Усі підводні міни було вилучено або підірвано", – написав Трамп.
Наприкінці посту президент США подякував за цікавість до цього питання.
Нагадаємо:
17 серпня сплинув 60-денний термін для укладення детальної мирної угоди, передбачений рамковою домовленістю між США та Іраном від червня 2026 року.
У понеділок президент США Дональд Трамп закликав Іран підняти "білий прапор" і припинити конфлікт зі Сполученими Штатами.