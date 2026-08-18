СБУ розслідує кібератаку на АРМА на тлі конкурсу за активи Моршинської

Сервери Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) 18 серпня зазнали несанкціонованого втручання з ознаками хакерської атаки за кілька днів до завершення прийому заявок на управління активами IDS Ukraine (бренди "Моршинська" та "Миргородська").

Про це повідомило АРМА.

Обставини атаки, за даними агентства, розслідує СБУ. В АРМА заявили, що правоохоронці також аналізують події навколо конкурсу з відбору управителя IDS Ukraine. Водночас агентство не стверджує, що зв'язок між кібератакою та конкурсом уже встановлений: організаторів, замовників і виконавців атаки має визначити слідство.

Т.в.о. голови АРМА Ярослава Максименко також повідомила, що ще навесні агентство фіксувало ознаки незаконного втручання у свою роботу, зокрема несанкціонований доступ до Реєстру посадових осіб АРМА. За її словами, ці факти розслідує НАБУ.

Попри інцидент, конкурс з відбору управителя активів IDS Ukraine продовжать у визначені строки. Кінцевий термін подання конкурсних пропозицій — 22 серпня.

Нагадаємо:

У травні АРМА повторно почало шукати управителя для активів IDS Ukraine після скасування попереднього конкурсу.

У квітні АРМА вже повідомляло про хакерську атаку на працівників агентства. Тоді у відомстві заявили, що зловмисники отримали доступ до окремих поштових скриньок, але не до внутрішніх інформаційних систем, а витоку з баз даних не сталося.