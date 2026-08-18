РФ влучила у завод "Київгума"

Унаслідок атаки ворога 18 сепрня частина приміщень заводу "Київгума" зазнала пошкоджень.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Ніхто з працівників підприємства не постраждав. Компанія зазначила, що пошкодження приміщень не є критичними.

"З міркувань безпеки виробництво тимчасово призупинили. Наразі оцінюємо наслідки та завдані збитки.

Ситуація не вплинула на виконання наших замовлень і зобов'язань перед клієнтами та партнерами. Вже, завтра, 19 серпня плануємо повернутися до штатного режиму роботи", – додали у компанії.

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