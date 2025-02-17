Новини 17 лютого: угода з ОАЕ, аварійні відключення світла, охолодження економіки РФ

Про угоду з ОАЕ: Україна на Об’єднані Арабські Емірати 17 лютого підписали економічну угоду, яка лібералізує доступ до ринку ОАЕ.

Про відключення електроенергії: Енергетики запровадили по всій Україні аварійні відключення світла.

В Україні 18 лютого будуть застосовуватись заходи обмеження електроенергії для промисловості та бізнесу.

Про благодійника НБУ: За січень та 11 днів лютого 2025 року на спеціальний рахунок, який Національний банк відкрив у перші дні великої війни для збору коштів на потреби Сил Оборони, надійшло 15 млрд грн (в еквіваленті національної валюти).

Про компенсації переселенцям: Міністерство розвитку громад та територій України минулого тижня отримало перші 4,3 млрд грн для оплати сертифікатів на житло для ВПО. За тиждень роботи програми 50 сімей вже реалізували сертифікати і придбали нові домівки.

Про економіку РФ: Російська економіка почала сповільнюватися через високі процентні ставки та інфляцію, що вже позначилося на продажах і замовленнях у різних секторах.

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Запаси газу в сховищах рекордно низькі. Чи вистачить палива до весни?

Україна з труднощами, але пройде поточний опалювальний сезон. Які ризики існують та хто в цьому винен?