Охолодження економіки РФ: міністр визнав посилення проблем
Російська економіка почала сповільнюватися через високі процентні ставки та інфляцію, що вже позначилося на продажах і замовленнях у різних секторах.
Про це повідомляє російський "Інтерфакс".
"Зараз ми спостерігаємо перші ознаки охолодження в економіці", – сказав міністр економіки Максим Решетніков. За його словами, у листопаді та особливо в грудні зростання перестало бути "фронтальним".
Уповільнення торкнулося харчової, хімічної та деревообробної промисловості, а також деяких секторів машинобудування. Міністр наголосив, що бізнес скорочує обсяги замовлень.
"Яскравий приклад – автомобільний ринок, де через високі відсоткові ставки за кредитами падають продажі легкових авто, спецтехніки та агротехніки", – зазначив він.
Решетніков також повідомив, що Мінекономіки спільно з Центробанком та Мінфіном шукає баланс між стримуванням інфляції та економічним зростанням.
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Нагадаємо:
Банк Росії на засіданні в п'ятницю, 14 лютого, вдруге поспіль ухвалив рішення не змінювати ключову ставку.
У РФ суттєво зростає ймовірність сценарію, за яким економіка може уповільнитись до технічної рецесії швидше, ніж вдасться приборкати інфляцію.