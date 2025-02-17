Україна та ОАЕ підписали економічну угоду: що вона передбачає

Україна на Об’єднані Арабські Емірати 17 лютого підписали економічну угоду, яка лібералізує доступ до ринку ОАЕ.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, який перебуває з візитом в ОАЕ.

"Документ максимально лібералізує доступ до ринку ОАЕ для майже всіх українських товарів. Нашим компаніям буде простіше продавати свої продукти в ОАЕ", - зазначив Зеленський.

Перша віцепрем'єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко зазначила, що "це по-справжньому історична подія, адже це перша в історії угода з однією із країн Перської затоки".

За її словами, ця унікальна угода, по-перше, по суті, відкриває ворота до глобального ринку, враховуючи роль ОАЕ, як ключового економічного, торгівельного та фінансового хабу на Близькому Сході. По-друге, це не традиційна угода про вільну торгівлю. Вона є всеосяжною та охоплює товари, послуги, інвестиції, цифрову торгівлю й багато іншого.

За її словами, короткостроковий аналіз показує, що ця угода допоможе зберегти позитивне торгівельне сальдо у торгівлі товарами. У середньо- та довгостроковій перспективі очікується зміна траєкторії зростання ВВП на 0,1%.

Найвищі темпи зростання очікуються у таких секторах, як транспорт, металургія, харчова промисловість, зокрема борошномельна галузь і виробництво олії. Одним із прогнозованих результатів угоди є зростання експорту металів і рослинних олій.

Що передбачає угода?

Максимальну лібералізацію доступу на ринок для обох наших країн, охоплюючи майже всі сфери двосторонньої торгівлі. Українські товари отримають повний доступ до ринку ОАЕ для 96,6% товарних ліній. Для окремих товарів (м’ясо курятини, яйця, соняшникова олія, металопродукція) діятимуть імпортні тарифні квоти з можливістю безмитної торгівлі в їхніх межах;

Одним із найважливіших результатів є створення Українсько-Еміратської інвестиційної ради, яка допоможе збільшити приплив інвестицій та усунути потенційні бар’єри, які виникають перед інвесторами;

Українські компанії отримають спрощений доступ до ринків ОАЕ та інших країн регіону, передбачувані умови торгівлі та усунення бар’єрів для експорту та інвестування. ОАЕ скасували для України обмеження на частку іноземного капіталу у 49%. Тепер українські підприємці можуть реєструвати компанії з часткою іноземного капіталу до 70%, а в деяких секторах — поступово навіть до 100%. Це стосується, зокрема, комерційних послуг, будівництва, освіти, охорони здоров’я та бухгалтерського обліку;

При реєстрації у вільних економічних зонах ОАЕ частка іноземного капіталу може бути 100%.

Ще одним важливим напрямом є цифрова торгівля.

Нагадаємо: Саудівська Аравія співпрацюватиме з Україною у вирощуванні агрокультур, ветеринарії, виробництві кормів. Бізнес також цікавить спільний розвиток мʼясного скотарства та органічної продукції.