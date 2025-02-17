Новости 17 февраля: сделка с ОАЭ, аварийные отключения света, охлаждение экономики РФ

О соглашении с ОАЭ: Украина и Объединенные Арабские Эмираты 17 февраля подписали экономическое соглашение, которое либерализует доступ к рынку ОАЭ.

Об отключении электроэнергии: Энергетики ввели по всей Украине аварийные отключения света.

В Украине 18 февраля будут применяться меры ограничения электроэнергии для промышленности и бизнеса.

О благотворителе НБУ: За январь и 11 дней февраля 2025 года на специальный счет, который Национальный банк открыл в первые дни большой войны для сбора средств на нужды Сил Обороны, поступило 15 млрд грн (в эквиваленте национальной валюты).

О компенсациях переселенцам: Министерство развития общин и территорий Украины на прошлой неделе получило первые 4,3 млрд грн для оплаты сертификатов на жилье для ВПЛ. За неделю работы программы 50 семей уже реализовали сертификаты и приобрели новые дома.

Об экономике РФ: Российская экономика начала замедляться из-за высоких процентных ставок и инфляции, что уже сказалось на продажах и заказах в различных секторах.

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