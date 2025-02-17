В Україні запровадили аварійні відключення світла
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Енергетики запровадили по всій Україні аварійні відключення світла.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК та "Укренерго".
"Причина посилення заходів обмеження — наслідки російських атак на енергооб’єкти", - йдеться у повідомленні.
Енергетики переконують, що першочергово відключаються промислові споживачі та бізнес.
"Обмеження для побутових споживачів застосовуються лише в окремих випадках (за винятком аварійних ситуацій в мережах обленерго)", - пояснили в "Укренерго".
Зранку стало відомо, що екстрені відключення запровадили у Києві та двох областях - Київській та Дніпропетровській.
В ДТЕК тоді не назвали причини введення обмежень, однак вони можуть бути повʼязані із пониженням температури повітря та обстрілами росіян.