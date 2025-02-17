За січень на спецрахунок НБУ задонатили майже стільки ж, скільки за весь 2024 рік. Хто благодійник?

За січень та 11 днів лютого 2025 року на спеціальний рахунок, який Національний банк відкрив у перші дні великої війни для збору коштів на потреби Сил Оборони, надійшло 15 млрд грн (в еквіваленті національної валюти).

Про це НБУ повідомив у відповідь на запит ЕП.

Обсяг донатів на спецрахунок НБУ від початку 2025 року майже зрівнявся з обсягом, який Україна залучила за весь 2024 рік та вже перевищив обсяг донатів за весь 2023 рік.

* - за січень та 11 днів лютого 2025 року / Інфографіка: Економічна правда

"Кошти надходили як від громадян та підприємств України, так і від міжнародної спільноти, зокрема зі США, Великої Британії, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Польщі, Швейцарії, Норвегії, Австралії, Франції, Канади, Болгарії, Гонконгу та ще багатьох країн світу", – пояснюють в НБУ.

Водночас у регуляторі зазначили, що не ведуть статистику надходжень у розрізі конкретних країн, а також юридичних чи фізичних осіб.

Відповідно до щоденної статистики надходжень коштів на спецрахунок, 31 грудня 2024 року на спецрахунок НБУ надійшло 3,89 млрд грн (вони обліковуються 1 січня 2025 року), а протягом січня було здійснено ще декілька великих траншів донатів. Зокрема, 27 січня – 1,18 млрд грн, 28 січня – 8,42 млрд грн, 29 січня – 2,04 млрд грн.

Протягом лютого 2025 року на спецрахунок НБУ надійшов ще один великий донат – 3,27 млрд грн, які зарахували 5 лютого. Усі суми вказані у гривневому еквіваленті, хоча самі зарахування здійснювалися у різних валютах.

Значення вказані у мільйонах гривень (в еквіваленті) / Інфографіка: Економічна правда

Хто благодійник?

НБУ не стали уточнювати, хто саме задонатив мільярди гривень на спецрахунок, відкритий для підтримки Збройних Сил України у січні.

"НБУ не веде статистику в розрізі країн та не відслідковує кількість надходжень за типом донатера. Банки-кореспонденти, в яких відкриті рахунки НБУ, можуть акумулювати кошти впродовж дня і зараховувати на коррахунок Національного банку загальною сумою", – відповіли там.

Водночас на питання ЕП щодо того, з чим саме пов'язаний стрибок донатів у січні цього року Нацбанк зазначив: " Збільшення динаміки поповнення спецрахунку пов’язано з надходженням коштів від юридичної особи з Данії ". НБУ не став уточнювати, про яку саме юридичну особу йдеться.

Що з цими грошима зараз?

У Нацбанку зазначають, що не розпоряджаються зібраними на спецрахунок коштами, а лише акумулюють їх. Відповідно до постанови Кабміну, розпоряджається зібраними коштами Міністерство оборони та інші відомства за погодженням з Міноборони.

"Тому Національний банк перераховує кошти зі спецрахунку на потреби Сил оборони лише за відповідним запитом військових частин Збройних Сил України та інших військових відомств України, які виконують завдання із захисту країни", – відповіли у регуляторі.

На 13 лютого 2025 року на спецрахунку НБУ було 21,35 млрд грн акумульованих коштів. Загалом від початку великої війни з цього рахунку витратили 43,51 млрд грн на підтримку Сил оборони України.

Нагадаємо, 24 лютого Нацбанк відкрив спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України. За першу ж добу на нього надійшло 300 млн грн (в еквіваленті).

Реквізити для поповнення спеціального рахунку містяться на сайті НБУ.