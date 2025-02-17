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У вівторок діятимуть обмеження електроенергії для бізнесу

Віктор Волокіта — 17 лютого, 18:02
У вівторок діятимуть обмеження електроенергії для бізнесу

В Україні 18 лютого будуть застосовуватись заходи обмеження електроенергії для промисловості та бізнесу.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Як зазначають у повідомленні, обмеження застосовуватимуть у такі години:

  • 06:00 – 9:00
  • 16:00 – 19:00

Відключень для побутових споживачів не передбачають.

Причиною введення обмежень є пошкодження енергообʼєктів після російських обстрілів.

Нагадаємо:

17 лютого енергетики запровадили по всій Україні аварійні відключення світла.

електроенергія

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