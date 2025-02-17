У вівторок діятимуть обмеження електроенергії для бізнесу

В Україні 18 лютого будуть застосовуватись заходи обмеження електроенергії для промисловості та бізнесу.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Як зазначають у повідомленні, обмеження застосовуватимуть у такі години:

06:00 – 9:00

16:00 – 19:00

Відключень для побутових споживачів не передбачають.

Причиною введення обмежень є пошкодження енергообʼєктів після російських обстрілів.

Нагадаємо:

17 лютого енергетики запровадили по всій Україні аварійні відключення світла.