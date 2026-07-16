Новини 16 липня: новий уряд

Про атак по кораблях: Служба безпеки України спільно з ВМС уразила морськими дронами в Чорному морі танкери Louise 1 та Banda, які, за даними спецслужби, входять до російського "тіньового флоту".

Про Іран: військові США вдарили по танкеру M/T Belma, який прямував до ключового нафтоекспортного хабу Ірану на острові Харк.

Іран звернувся до єменського руху хуситів із проханням бути готовими закрити Баб-ель-Мандебську протоку у Червоному морі, якщо США завдадуть удару по іранській енергетичній інфраструктурі.

Про нового премʼєра: Верховна Рада проголосувала за призначення прем'єр-міністром ексголови "Нафтогазу" та "Укрнафти" Сергія Корецького, що про нього відомо.

Про наступну зиму: прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що наступна зима може бути ще складнішою, тому підготовка до неї стане одним із ключових завдань нового уряду.

Про новий уряд: Верховна Рада проголосувала за призначення нового уряду, який очолюватиме прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Про ритейл: ввечері 16 липня Антимонопольний комітет України надав дозвіл ТОВ "Омега" (мережа магазинів Varus) на набуття контролю над ТОВ "Арітейл" (мережа мінімаркетів "Коло").

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