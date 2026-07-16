Рада призначила новий уряд: хто увійшов до економічного блоку
Верховна Рада проголосувала за призначення нового уряду, який очолюватиме прем'єр-міністр Сергій Корецький.
Про це стало відомо з прямої трансляції засідання Верховної Ради України.
За призначення нового складу уряду проголосувало 264 депутата, проти були 15 парламентарів, ще 19 нардепів утрималися.
Денис Шмигаль залишається на посаді першого віце-прем'єр-міністра України – міністра енергетики України.
Сергій Марченко буде на посаді міністра фінансів України.
Тарас Висоцький залишає посаду заступника міністра економіки і стає міністром аграрної політики та продовольства.
Микола Калашник (начальник Київської обласної військової адміністрації ) обійняв посаду міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України.
Олександр Кравченко (керівний партнер українського офісу McKinsey & Company) очолив Міністерство економіки та довкілля.
Оксану Ферчук призначено на посаду Міністра цифрової трансформації України (до цього була заступницею міністра оборони).
Нагадаємо:
Верховна Рада проголосувала за призначення прем'єр-міністром ексголови "Нафтогазу" та "Укрнафти" Сергія Корецького.